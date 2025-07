Poslavlja se kot legenda, prihaja kot odrešitelj

Luka Modrić se po trinajstih sezonah v Realu iz Madrida, kjer ni postal le klubska, temveč tudi svetovna nogometna legenda, seli v Italijo. Postal bo član Milana, kjer bo poskusil po 28-ih v Španiji osvojiti še kakšno lovoriko pri naših zahodnih sosedih.

V Zadru rojeni vezist je kariero začel prav pri lokalnem klubu, od koder je hitro prestopil v Zagreb k Dinamu. Najtrofejnejši hrvaški nogometni klub je z Modrićem delal preudarno, najprej so ga na kaljenje poslali v Zrinjski, nato še v Zaprešić, kjer so kmalu prepoznali njegov potencial. Kasneje se je dokazal tudi v Dinamu, leta 2008 pa je podpisal pogodbo s Tottenhamom, kjer se je hitro uveljavil v prvi postavi. Za 35 milijonov se je pred sezono 2012/2013 preselil v Madrid k Realu, tudi tam pa je že v prvi sezoni zaigral v prvi enajsterici. Za Los Blancose je odigral neverjetnih 597 tekem, s čimer je v najboljši deseterici kluba. V najmočnejših petih ligah sta od sezone 2008/2009 naprej od Hrvata več tekem odigrala le Antoine Griezmann in Daniel Parejo.

Luka Modrić in zdanjšnji trener poljske Cracovie Luka Elsner na medsebojnem obračunu Dinama in Domžal v ljubljanskih Stožicah. Foto: Roman Šipić

S kraljevim klubom je Modrić šestkrat osvojil ligo prvakov, štirikrat španski pokal in štirikrat špansko prvenstvo. Skupno je zbral 28 lovorik, zadel pa je 43 golov. Od Santiaga Bernabeua se je poslovil maja, od kraljevega kluba ob izpadu na klubskem svetovnem prvenstvu. Hrvaški reprezentanci je na mednarodnih tekmovanjih pomagal do uspehov, ki so se pri južnih sosedih za vedno zapisali v zgodovino. Leta 2018 je reprezentanco vodil do finala svetovnega prvenstva v Rusiji, štiri leta kasneje so bili v Katarju bronasti. Hrvaško bo vodil tudi na mundialu v Združenih državah Amerike prihodnje leto, to pa bi bil lahko tudi njegov zadnji ples v dresu s šahovnico.

Neverjetna zgodba skromnega hrvaškega zvezdnika iz Zadra. Španska Marca ga je po sezoni 2012 razglasila za najslabšo okrepitev sezone, dobro desetletje kasneje pa ga je isti časopis razglasil za najboljšega igralca v zgodovini Real Madrida s številko 10 na hrbtu.

Modrić in Xabi Alonso, novi trener Real Madrida, ob bolečem izpadu iz klubskega svetovnega prvenstva, kjer je bil s kar 4:0 boljši PSG. To je bila zadnja Modrićeva tekma v dresu Reala. Foto: AFP

Sicer je Hrvat uradno še član madridskega kluba, a pogodba z Milanom je že podpisana. Italijansko prvenstvo se začenja v drugi polovici avgusta, pred tem pa Rossonere čaka še nekaj prijateljskih obračunov z velikimi evropskimi klubi. V klub se je vrnil trener Massimiliano Allegri, ki je z Milanom scudetto osvojil leta 2011. Po prestopu v Torino k Juventusu je osvojil 11 lovorik, tudi pet zaporednih naslovov italijanskih prvakov. Po dveh letih premora se je leta 2021 vrnil k stari dami, ki ni bila več tako zvezdniška, a jo je Allegri vseno popeljal do naslova pokalnih prvakov. Le nekaj dni po zmagi v finalu je bil odpuščen zaradi neprimernega obnašanja, saj ga je sodnik nekaj minut pred koncem tekme zaradi rdečega kartona poslal z igrišča.

Italijanski strateg se veseli tudi sodelovanja z legendarnim Hrvatom: »Modrić bo k nam prišel v avgustu. Gre za izjemnega nogometaša,« je bil kratek Allegri. Po osmem mestu v lanskem prvenstvu in porazu v finalu italijanskega pokala proti Bologni Milan letos ne bo igral v evropskih tekmovanjih, zato bo prav domača liga njihov glavni cilj sezone.