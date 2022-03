Namesto Drobneta bo Aluminij vodil Pevnik

Nogometni prvoligaš Aluminij je po visokem nedeljskem prvenstvenem porazu v Stožicah proti Olimpiji (0:6) sporazumno prekinil pogodbo s trenerjem Oskarjem Drobnetom. Kot so sporočili iz zadnjeuvrščenega kluba v Prvi ligi Telemach, bo v prihodnje ekipo vodil Robert Pevnik. Drobne je Aluminij vodil od 7. decembra 2020, ko je na klopi nasledil Slobodana Gruborja. Kot glavni trener je rdeče-bele vodil na skupaj 46 tekmah in z njimi zabeležil 11 zmag, 17 neodločenih izidov in 18 porazov.

»Zahvaljujem se klubu za dano priložnost, da so takrat v začetku verjeli vame. V lanski sezoni smo zares spisali lepo zgodbo, v letošnji sezoni se nam je malce zataknilo, a vem, da je ekipa dovolj kakovostna, da ostane v ligi, zaupam vanjo. Še enkrat bi se rad zahvalil za vso podporo, ki sem jo imel v klubu. Razhajamo se v prijateljskih odnosih, Nogometnemu klubu Aluminij pa želim zares vse dobro na nadaljnji poti,« je dejal Drobne.

Direktor kluba Borut Arlič pa je dodal: »V svojem in v imenu kluba se zahvaljujem Oskarju Drobnetu za vse opravljeno delo v Kidričevem. Klub je prevzel, ko rezultati niso bili v zavidljivi situaciji, in je v lanski sezoni z izjemnim delom in izjemno serijo dosegel zastavljene cilje ter z rdeče-belimi obstal med elito. Oskar Drobne je v Kidričevem s svojim delom zagotovo pustil svoj pečat in v nadaljevanju trenerske kariere mu želim vse dobro.« Mesto glavnega trenerja prevzema 53-letni Pevnik, ki je nazadnje vodil mladinsko selekcijo rdeče-belih, v svoji trenerski karieri pa je med drugim vodil tudi ljubljansko Olimpijo, poljsko Legionovio, Radomlje, Dravinjo, Muro, velenjski Rudar, Domžale in ptujsko Dravo. Aluminij je na 25 tekmah te ligaške sezone zbral 20 točk in je zadnji, za devetim mestom zaostaja za dve točki, za osmim pa šest.