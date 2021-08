Nekdanji trener Barcelone še čaka na denar, slačilnica ga je šokirala

Quique Setién je v pogovoru za Jot Down dejal, da je po slabi izkušnji na Camp Nouu »izgubil ves interes do treniranja«. Dodal je, da ga je »šokiralo«, ko je spoznal, kakšno nezadovoljstvo vlada v slačilnici.



»Če se še kdaj vidim na čelu profesionalne ekipe? V tem trenutku ne. Poleg tega me niti ne vleče. Prav nič. Poleg tega imam tu (pogovor je potekal v njegovem domačem Liencresu blizu Santanderja, op. a.) veliko dela. Treniral bom ekipo U17 v drugi ligi, kjer bom pomočnik fantiču, ki je tam trener, da mu pomagam. Da, to mi je všeč. Delo z otroki, ja. Kar se tiče ostalega, pa se ne vidim, da bi še kdaj treniral, izgubil sem ves interes,« je za Jot Down povedal Setién in se nato spominjal svojih mesecev v Barceloni.



»Nikoli nisem doživel takšne slačilnice, niti v reprezentanci niti v madridskem Atléticu. To je bilo nekaj drugega. To je v meni povzročilo šok. Veliko stvari je nemogoče nadzirati. Prišel sem v slačilnico, ki ni bila srečna. To me je pričakalo tam in povem vam, da česa takega v 40 letih, ki sem jih preživel v nogometu, še nisem doživel,« je dejal Setién, ki še vedno čaka na preostanek plače zaradi predčasne prekinitve sodelovanja po zgodovinskem porazu proti Bayernu v četrtfinalu lige prvakov z 2:8.

Naslov izgubili (tudi) zaradi enajstmetrovk

»Po volitvah sem jim dal en mesec časa in nato poklical (delegata, op. a.) Carlosa Navala, da naj reče predsedniku, da želim govoriti z njim. Naslednji dan me je poklical podpredsednik in rekel sem mu, da sem se pripravljen pogajati, ne glede denarja, temveč glede obrokov, preden gremo na sodišče. Spet me je poskušal prepričati, da naj se denarju odpovem in spet sem rekel ne. Zelo je bil simpatičen in tako naprej, po treh ali štirih pogovorih v enem mesecu pa mi je rekel: 'Dobro, jutri ti pošljem ponudbo.' In do danes nič. Minila sta dva meseca,« je nadaljeval Setién.



Poleg bolečega poraza z Bayernom v Lizboni je Setiénovo vladavino pri katalonskem velikanu zaznamoval tudi derbi z Realom, ena zadnjih velikih tekem pred začetkom pandemije in zadnja tekma, ki jo je Real od takrat odigral na Bernabéuu. Madridčani so tekmo dobili z 2:0 in po dolgi prekinitvi zaradi novega koronavirusa na koncu pred praznimi tribunami poleti proslavljali državni naslov.



»Poglejte ... Lahko me odpustite zaradi poraza z 0:2 na Bernabéuu, a imeli smo tri situacije iz oči v oči z vratarjem in nismo zadeli. Madrid pa gre in doseže gol, potem ko žoga zadene Viniciusa ne vem kam, se odbije od noge (Gerarda) Piquéja in gre prek vratarja, ki bi strel sicer ustavil. Proti temu ne moreš nič. Naslov smo izgubili tudi zato, ker so Madridu dosodili šest enajstmetrovk, mi pa smo padli v zaje**no obdobje, saj smo imeli znotraj veliko težav,« je še povedal Setién.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: