Nič več derbi Ljubljanske kotline

Kako je Olimpija prišla do letošnje druge zmage – v 13. minuti je bil strelec Raul Florucz – in znižanja zaostanka za vodilnimi Celjani, je stvar za resen razmislek. Ne kriva ne dolžna je premagala popolnoma nemočne Domžalčane z 1:0. Nekoč nepredvidljivi derbiji Ljubljanske kotline so zdaj le še v službi forme – odigrati ga je bilo treba. Največja ovira tehnično dovršenih zeleno-belih je bilo znova slabo igrišče in ne tekmeci. Še posebej ne takšni, kot so bili brez neposrednega strela na vrata Denisa Pintola Domžalčani, ki na praktičen način izkazujejo slabost pomlajevanja lige »na ukaz«.

»Trenutno je res videti slabo in se zdi, da gre za hudo krizo, toda gre tudi za splet nesrečnih okoliščin. Nam pomenita dva igralca veliko, in mi smo brez branilca Daniela Offenbacherja in napadalca Danijela Šturma. Tudi manjše podrobnosti nam niso šle na roko, v vsakem primeru pa ni tako slabo. Tudi jeseni nam sprva ni šlo najbolje, a smo jo končali veliko bolje,« je svoj pogled predstavil trener Dušan Kosić, pred štirimi leti šampion, zdaj gasilec ali pedagog.