Nekoč Simeonejeva desna roka, zdaj vedno glasnejši sosed Kurtića

German Burgos je bil vse od začetka trenerske kariere desna roka Diega Simeoneja pri Racingu iz Avellanede, Catanii in madridskem Atleticu, nato pa se je argentinska naveza poleti 2020 razdrla. Burgos, karizmatični nekdanji vratar, se je želel preizkusiti v samostojni vlogi in po kratki epizodi pri Newell's Old Boys sredi februarja pristal v Solunu, kjer je prevzel prvoligaša Aris.

Že takoj se je veselil točke v mestnem derbiju s PAOK, za katerega igra slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, sledile so še tri zmage, najodmevnejša je bila ravno zadnja proti še nepremaganem velikanu grškega nogometa Olympiakosu (2:1). Aris je pred začetkom grške lige za prvaka prehitel Panathinaikos in zasedel četrto mesto ter ostaja v lovu na evropske vozovnice, PAOK je na 2. mestu z 8 točkami naskoka, kar 20 več pa jih ima vodilni Olympiakos, pred Arisom je na tretjem mestu s točko prednosti še atenski AEK.

Aris ni premagal Olympiakosa že skoraj 12 let oz. 24 tekem