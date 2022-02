Ni še čas za spektakel, le za boljše izhodišče

V nadaljevanju preberite:

Ljubljančani bodo šli v 51. nedeljski derbi (17.30) že z ogretimi »motorji« in lepo popotnico zmage nad prvakom Muro v zaostali tekmi, Mariborčani pa z upanjem, da so ohranili jesenski zaključni ritem, ki jim je prinesel prvi štartni položaj. V taboru zeleno-belih bi se pred spomladanskim štartom, ki bo zanje peklenski, saj bodo že v četrtek nadomestili še zadnjo zaostalo tekmo (iz 19. kola) proti Domžalčanom, zadovoljili s šestimi točkami od devetih. A tudi matematika ni vedno eksaktna. V enačbi bi bilo šest točk sprejemljivih le v primeru zmage proti večnim tekmecem, z devetimi bi se Ljubljančani že zavihteli pred Štajerce. Olimpiji bi zmaga prinesla tudi boljši izkupiček v medsebojnih tekmah (po dveh je 3:1, 0:0) ne glede na razplet zadnjega derbija, z neodločenim izidom bi to prednost ohranila.