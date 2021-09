Nič več omejitev, štadioni so odprti za navijače

Prvič od izbruha pandemije novega koronavirusa oziroma po letu in pol se Španci lahko znova veselijo popolnega odprtja nogometnih stadionov. Na pristojnem zdravstvenem ministrstvu v Madridu so danes sporočili, da stadioni od petka dalje lahko sprejmejo stoodstotno kapaciteto gledalcev, poroča nemška tiskovna agencija DPA.



Španski nogomet je bil popolnoma brez gledalcev vse od marca 2020 pa do maja letos. Kasneje so se navijači postopoma vračali na tribune, nazadnje so klubi smeli prodati do 60 odstotkov vstopnic.

Sprememb se veselijo tudi dvoranski športi. V dvoranah je bilo število navijačev doslej omejeno na 40 odstotkov mest, ki so na voljo gledalcem. S prvim oktobrom bo lahko zasedenih 80 odstotkov kapacitete posamične dvorane.



Stanje pandemije v Španiji se je močno izboljšalo, saj je precepljenost prebivalstva velika. Polno cepljenih je skoraj 78 odstotkov Špancev. Sedemdnevna incidenca je 27,5 in je med boljšimi v Evropi. Tudi položaj v bolnišnicah se je močno izboljšal.

