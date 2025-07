Noče biti najbogatejši v Srbiji, raje se bo pridružil Slovencu v Madridu

Srbski spletni medij Telegraf je razkril nenavadno odločitev enega od najboljših srbskih nogometašev zadnjih let Dušana Tadića. Pri 36 letih se je odločil, da bo kariero podaljšal v Madridu pri klubu Jana Oblaka Atleticu. Izkušeni napadalec s prefinjenimi potezami je bil zadnji dve sezoni član istanbulskega velikana Fenerbahčeja in je imel v rokah ponudbo največjega srbskega kluba Crveno zvezdo. Zavrnil jo je.

»Bil je presenečen, ko sem mu predstavil ponudbo. A o podrobnostih raje ne bi, ni korektno, vendar bi bil v Srbiji najbolje plačan športnik v zgodovini srbskega športa,« je povedal predsednik rdeče-belih Zvezdan Terzić.

Tadić je imel kljub ne več rosnim letom veliko ponudb, od Olympiacosa, Parme, Vojvodine, do klubov iz Rusije in ZDA. Prestop naj bi realizirali do konca tedna, so še zapisali pri Telegrafu.