Na obzorju razpad sistema v Srbiji

Srbska nogometna reprezentanca sodi med ekipe, ki na euru 2024 v Nemčiji niso pustile spodobnega vtisa. Selektor orlov Dragan Stojković je zašel pod hud plaz kritik, številni v Srbiji so ocenili, da ga je pred zanesljivo odstavitvijo rešil kar predsednik države Aleksandar Vučić. Po evropskem prvenstvu so obrnili novo poglavje tudi Srbi, toda malokdo je pričakoval, da se bo zgodba pred štartom Uefine lige narodov odvijala na tak način kot v zadnjem času. Prvi se je poslovil dolgoletni kapetan reprezentance Dušan Tadić, ki se je zapletel v javni spor s Stojkovićem že med eurom.

Odpovedali tudi Vlahović, Mitrović in Milinković-Savić

Piksi je prenovil izbrano vrsto tako, da za septembrsko akcijo Srbije v ligi narodov A4 – tekmi s Španijo in Dansko – ni vpoklical več imen: to so Vanja Milinković-Savić, Uroš Spajić, Srđan Mijailović in Filip Mladenović iz obrambne kvote, Nemanja Gudelj in Filip Kostić sta pozneje sledila Tadiću sama, Stojković je izpustil tudi Mijata Gaćinovića. Toda sledilo je še huje.

Dragan Stojković med eurom 2024 ni pustil najboljšega vtisa. FOTO: John Sibley/Reuters

Zaradi osebnih razlogov se je odpovedal prihodu v Beograd napadalec Dušan Vlahović, sledila sta mu še Sergej Milinković-Savić in Aleksandar Mitrović. Za nameček se je poškodoval tudi napadalec Luka Jović. To pa je že seznam manjkajočih imen, ki ga bo nemogoče nadomestiti, zato bo prav zanimivo spremljati učinek reprezentance Srbije v tekmah s Španijo na Marakani in Dansko v Københavnu.