Srbski as raje po svoje, kot da bi poslušal trenerja

Dušan Tadić je eden vodilnih srbskih nogometnih zvezdnikov zadnjega desetletja, bil je tudi kapetan državne reprezentance, s katero pa na letošnjem euru ni uresničil cilja uvrstitve v izločilni del tekmovanja. Takrat se je tudi javno obregnil ob nekatere poteze selektorja Dragana Stojkovića, ne preseneča, da ga ob začetku sezone v ligi narodov ni bilo pri izbrani vrsti.

Nekdanji kapetan Ajaxa in zdaj med udarnimi asi Fenerbahčeja pa očitno tudi v preteklosti ni bil na enaki valovni dolžini s strokov. V podkastu pri nekdanjem angleškem vratarju Benu Fosterju (Manchester U., Birmingham, West Bromwich Albion) je namreč Shane Long, ki je nekoč pri Southamptonu igral skupaj s srbskim asom, odkrito povedal:

»Nekoč nam je trener, ne bom ga imenoval, določil postavitev igre z dvema napadalcema, pa nam na tekmi ni šlo po željah. Zato nas je Dušan zbral skupaj in nam dejal – 'Pozabite na to, igrajmo tako, kot znamo, torej s tremi napadalci.' To smo storili, trener pa tega sploh ni opazil. «