Nogometaši iz našega prvenstva bi na zboru le sedeli, jedli in spali

Nogometaši Srbije so na dobri poti, da si zagotovijo najmanj nastop v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v Katarju. Po petih kolih (od osmih) kotirajo na drugem mestu skupine A (Portugalska 13, Srbija 11, Luksemburg 6, Irska 2, Azerbajdžan 1), oktobra je pred njimi navidez lažji urnik – v soboto bodo gostovali v Luksemburgu, v torek na štadionu Crvene zvezde pričakujejo Azerbajdžan.



Novinarji so selektorju Draganu Stojkoviću postavili vprašanje, zakaj v reprezentanci ni nogometašev iz srbskega prvenstva. »Kaj vam ni prav, ne razumem? Ste z nekom v sorodstvu, stric, teta, brat? Ključno je, da Srbija igra dobro, mar ne?« je prenesel besede Piksija časnik Telegraf. Na novinarjevo vztrajanje, da bi bilo morda dobro, če bi kakšen mlad nogometaš iz srbske Superlige vsaj občutil vzdušje v reprezentanci, pa je Stojković odgovoril še bolj slikovito. »Naši nogometaši? Vzdušje so občudovali pred mojim prihodom … Koga imate v mislih? Pravite mlade – v ekipi imamo tudi mlade,« je zatrdil Piksi.

Če veste, da nekdo ne bo igral, je bolje, da ga ne kličete

Na sugestivno vprašanje, da bi z vpoklicem igralci izgubili vtis, da so podcenjeni, je Stojković odgovoril na zanimiv način. »Nikogar ne podcenjujem, cenim kakovost naših igralcev, zadnji derbi med Crveno zvezdo in Partizanom je bil najboljši v zadnjih desetih letih. Vrata so odprta vsem, toda trenutno imamo v reprezentanci kakovostne igralce na vseh položajih. Da bi nekoga klical zgolj za to, da začuti vzdušje, ni smiselno. Kaj to pomeni začutiti vzdušje – da tu sedi, je in spi? Bolje zanj, da se v reprezentančnem premoru odpočije, kot da tu sedi, saj zanesljivo ne bi igral. Če veste, da nekdo ne bo igral, je bolje, da ga ne kličete,« je dodal Stojković.

