Norvežana si v Nemčiji najbogatejši Bayern ne sme privoščiti

Ni Erlinga Hålanda, ni veselja, se zavedajo navijači Borussie Dortmund, ki po porazu proti Ajaxu v ligi prvakov močno pogrešajo norveškega orjaka. Borussia se bo morala za napredovanje v osmino finala lige prvakov močno potruditi, pri tem pa bo morda ključni zadnji dve tekmi proti Sportingu in Bešiktašu igrala brez stroja za gole, ki je tudi takrat, ko ne igra, v središču pozornosti.

Enaindvajsetletni napadalec je trenutno poškodovan, toda ne mine dan, da o njem ne bi pisali ali govorili. Ker je vsak prestopni rok ena od glavnih tarč najbogatejših klubov, je velika uganka, koliko bo stal njegov prestop.

Mino Raiola sodi v skupino najvplivnejših agentov. FOTO: Albert Gea/Reuters

Odgovor je dal eden od najvplivnejših nemških zastopnikov nogometašev Volker Struth, ki od znanih nemških nogometašev zastopa Tima Wernerja in Tonija Kroosa. Njegova ocena je osupnila. »Kdor bo žele odkupiti Hålanda, bo plačal med 250 in 300 milijonov evrov. Toliko bodo navrgli petletna pogodba, odškodnina, provizija,« je pojasnil vrednost Struth in s seznama morebitnih kupcev črtal najbogatejšega in najboljšega nemškega kluba Bayern. »Ne zato, ker ne bi imel denarja, temveč zato, ker bi njegov nakup v Nemčiji sprožil veliko ogorčenja.«

Hålandov zastopnik je sicer Mino Raiola, ki ima v svojem »trezorju zvezdnikov« veliko težkokategornikov: Zlatana Ibrahimovića, Paula Pogbaja, Marca Verrattija, Gianluigija Donnarummo, Matthijsa de Ligta ...