Oblak bo imel opravka z Liverpoolom, Portom in Milanom

Skupine lige prvakov 2021/22:

Skupina A: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge

Skupina B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

Skupina C: Sporting, Borussia Dortmund, Ajax, Bešiktaš

Skupina D: Inter Milano, Real Madrid, Šahtar Donjeck, Šerif Tiraspol

Skupina E: Bayern München, Barcelona, Benfica, Dinamo Kijev

Skupina F: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

Skupina G: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

Skupina H: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

Jorginho in Alexia Putellas

Ob žrebu skupin za ligo prvakov je Evropska nogometna zveza (UEFA) podelila tudi nagrade najboljšim nogometašem in trenerjem leta po njihovem izboru. Prestižno priznanje za Uefinega nogometaša leta je prejel Italijan Jorginho, evropski šampion z azzurri in klubski prvak s Chelseajem. Za nogometašico leta so razglasili Alexio Putellas iz Barcelone. Najboljši trener je Thomas Tuchel, ki je Chelsea popeljal do druge lovorike v ligi prvakov. Za trenerja leta v ženskem nogometu pa so izbrali Lluisa Cortesa (Barcelona).

V Istanbulu so izžrebali skupine za ligo prvakov v nogometu. Madridski Atletico, pri katerem blesti slovenski reprezentančni vratar, se bo v skupini B pomeril z Liverpoolom, Portom in Milanom, medtem ko milanski Inter s Samirjem Handanovićem na čelu v skupini D čakajo obračuni z madridskim Realom, Šahtarjem iz Donjecka in Šerifom iz Tiraspola, katerega član je tudiZelo zanimivi bosta tudi skupina A, v kateri sta lanski in predlanski finalist Manchester City in Paris Saint-Germain ter Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentantain Brugge, ter skupina E, v kateri so Bayern München, Barcelona, ki se v novo sezono prvič do dolgih letih podaja brez, portugalska Benfica in Dinamo Kijev, za katerega igra tudiSporting, katerega član je še vedno, je skupaj z Borussio Dortmund, Ajaxom in Bešiktašem v skupini C.Salzburg, pri katerem se je na povratni tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga izkazal mladi, pa bo igral v skupini G z Lillom, Sevillo in Wolfsburgom.Atalantoje žreb uvrstil v skupino F, v kateri so še zmagovalec evropske lige Villarreal, Manchester United in Young Boys. Branilec lovorike Chelsea pa se bo v skupinskem delu v skupini G meril z Juventusom, Zenitom in Malmöm.Klube uvodno kolo čaka 14. oziroma 15. septembra, skupinski del pa se bo končal 8. decembra. Natančen koledar bo znan v prihodnjih dneh. Tekmovanje se bo s prvima tekmama osmine finala, v katerega se bosta uvrstili po najboljši dve moštvi iz vsake skupine, nadaljevalo 15. februarja, medtem ko bodo povratne marca, zadnja povratna dvoboja osmine finala bosta 16. marca.Prvi četrtfinalni obračuni bodo 5. in 6. aprila, povratni pa 12. in 13. Konec aprila, 26. in 27., se bodo najboljši štirje klubi merili na prvih polfinalnih tekmah, medtem ko bosta povratna dvoboja 3. oziroma 4. maja. Veliki finale bo 28. maja gostil Sankt Peterburg.