Oblak in Bašelj za Messija, Kek za Lewandowskega

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je za najboljšega v minulem letu okronala poljskega napadalca münchenskega Bayerna Roberta Lewandowskega. Na podelitvi nagrad The Best so svoj delež prispevali tudi Slovenci, selektor in kapetan članske izbrane vrste Matjaž Kek ter Jan Oblak sta oddala svoji glasovnici, sedmo silo s sončne strani Alp je tokrat predstavljal Anže Bašelj (RTV Slovenija), ki sicer velja za enega najboljših nogometašev med slovenskimi novinarji.

Zanimivo je, da sta tako Oblak kot Bašelj na prvo mesto postavila nekdanjega člana Barcelone Lionela Messija, zvezdnik Paris Saint-Germaina je bil v Oblakovih očeh v minulem letu boljši od Francoza N'Goloja Kanteja (Chelsea) in Lewandowskega, ki ga je namestnik kapetana pri madridskem Atleticu in kapetan slovenske izbrane vrste postavil na tretje mesto.

Selektor Kek je na prvo mesto postavil Lewandowskega, na drugo brazilskega Italijana Jorginha (Chelsea) in na tretje Messija, medtem ko je Bašelj za Messija postavil Egipčana Mohameda Salaha (Liverpool) in Francoza Kyliana Mbappeja (PSG).

Glasovnica Roberta Lewandowskega: 1. Jorginho, 2. Messi, 3. Cristiano Ronaldo;

glasovnica Lionela Messija: 1. Neymar, 2. Kylian Mbappe, 3. Karim Benzema;

glasovnica Mohameda Salaha: 1. Jorginho, 2. Messi, 3. Lewandowski.

Črnogorci najbolj enotni

Hrvaški kapetan Luka Modrić, tudi sam nekoč že zmagovalec podelitve in osvajalec zlate žoge, je na prvo mesto postavil klubskega soigralca iz vrst madridskega Reala Francoza Karima Benzemaja, za njim Jorginha in Lewandowskega. Selektor Zlatko Dalić je izbral v vrstnem redu 1. Messi, 2. Lewandowski, 3. Jorginho, predstavnik hrvaških medijev Robert Matteoni (Sportske novosti) pa 1. Jorginho, 2. Lewandowski, 3. Messi.

Bolj enotna je bila reprezentanca Srbije, kjer sta selektor Dragan Stojković in kapetan Dušan Tadić »okronala« Lewandowskega, predstavnik medijev Milan Rašević pa se je odločil za Messija, kapetan Bosne in Hercegovine Edin Džeko je prav tako največ točk namenil Lewandowskemu, selektor »zmajev« Ivajlo Petev pa Messiju. Makedonski selektor Blagoja Milevski je na prvo mesto postavil Jorginha, Stefan Ristovski pa se je tako kot njegov nekdanji šef na Reki Matjaž Kek odločil za Lewandowskega, za Messijem pa je na tretje mesto postavil celo Cristiana Ronalda. Črnogorci so glasovali najbolj enotno, vsaj kar se tiče končnega zmagovalca, saj sta tako selektor Miodrag Radulović kot kapetan Stevan Jovetić skupaj s predstavnikom medijev Danilom Mitrovićem izbrala Lewandowskega.