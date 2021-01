Oblak in Handanović med najboljšimi 20 vratarji desetletja

Mednarodni institut za nogometno zgodovino in statistiko (IFFHS) je objavil lestvico najboljših vratarjev zadnjega desetletja. Med najboljšo dvajseterico sta tudi dva Slovenca, in sicer Jan Oblak (Atletico Madrid) na šestem in Samir Handanović (Inter Milano) na 14. mestu. Na prvem mestu je Bayernov čuvaj mreže Manuel Neuer.



Lestvica:

1. Manuel Neuer (Nem) 183 točk

2. Gianluigi Buffon (Ita) 148

3. Thibaut Courtois (Bel) 130

4. Hugo Lloris (Fra) 96

5. Keylor Navas (Kos) 93

6. Jan Oblak (Slo) 85

7. Petr Čech (Češ) 80

8. Marc Andre Ter Stegen (Nem) 78

9. David de Gea (Špa) 75

10. Iker Casillas (Špa) 67

11. Allison Becker (Bra) 64

12. Claudio Bravo (Čil) 51

13. Victor Valdes (Špa) 49

14. Samir Handanović (Slo) 39

15. Joe Hart (Ang) 30

16. Danijel Subašić (Hrv) 23

17. Rui Patricio (Por) 18

18. Fernando Muslera (Uru) 15

19. Sergio Romero (Arg) 15

20. Ederson Moraes (Bra) 15



