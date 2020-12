Oblak prejel steklenice z Messijevo podobo

Slovenski vratarje prejel deset edinstvenih steklenic piva s podobo Argentinca, ki jih je vratarjem po svetu poslal pokrovitelj zvezdnika Barcelone po postavljenem rekordu doseženih zadetkov za en klub.Pivovarna je personalizirala vsako od 644 steklenic piva z napisom številke zadetka, poslala pa jih je vratarjem, proti katerim je Argentinec dosegel gol. Med njimi je tudi Jan Oblak, ki je na družabnih omrežjih v posebnem pogovoru razkril podobo steklenic.Škofjeločan je ob tem dejal, da je Messi zanj eden najboljših nogometašev v zgodovini in da je kljub prejetim zadetkom vesel, da se lahko zoperstavi Argentincu kot vratar enega od rivalov.Oblak se je v četrtek na družabnih omrežjih zahvalil za darilo in Messiju sporočil: »Čestitke za izjemen dosežek 644 golov za en klub, Leo. Ni mi všeč, ko prejmem zadetek, ampak izziv, kako te ustaviti, tudi iz nas vratarjev izvleče največ. Hvala.«Oblak je sicer eden od 160 vratarjev, ki so prejeli posebne steklenice. Med njimi so tudiin številni drugi zvezdniški čuvaji mreže.Največ steklenic je prejel Brazilec. Ta je med letoma 2007 in 2017 branil za Almerio in Valencio, Lionel Messi pa ga je premagal 21-krat.