Oblak zaradi enajstmetrovke tarča Realovih novinarjev

Messi odigral zadnjo tekmo

Madridski Atletico je letošnjo sezono španskega nogometnega prvenstva začel kot šprinter na 100 m, nato pa pešal kot povprečen dolgoprogaš proti cilju teka na 10.000 m. A tudi Real Madrid in Barcelona sta letos pokazala mnoge slabosti, ostarelo in poškodovano jedro Kastiljcev in psihološki padec Barçe, ki je zaradi pomanjkanja pravih zvezd v ekipo vzbrizgala mlado igralsko kri, sta davek plačala tudi v ligi prvakov. V la ligi pa vse ob pričakovanem razpletu današnjega sklepnega kola kaže, da bodo žimničarji še enajstič in prvič po letu 2014 postali španski prvaki (Atletico 83 točk, Real 81).Iberijski klubski žogobrc je tudi po kakovosti v letošnjem tekmovalnem obdobju pokazal manj od pričakovanega in treba je upoštevati tudi rek: za malo denarja malo muzike. Dirigent pirenejskega nogometnega orkestra je bil namreč koronavirus, ki je sklestil klubske prihodke. Če kdo zna udariti po pravih notah, pa je to, ki je kot prvega solista v svojem orkestru imel Škofjeločana. A pozor, Atletico bo danes gostoval v Valladolidu, ki v boju za obstanek krvavo potrebuje tri točke. Če bo Real premagal Villarreal, Simeonejevi pa ne dobijo treh točk v avtonomni skupnosti Kastilja in Leon, bo ples prvakov odplesal beli balet, saj ima boljše medsebojno razmerje v primerjavi z madridskim tekmecem.Španski nogometni novinarji vedno iščejo dlako v jajcu, še posebej, če bi bilo to v pomoč Realu. Tako so se pri časniku Marca ob zmagi Atletica v 34. kolu z 1:0 proti Elcheju v gosteh spraševali, zakaj gostitelji v 91. minuti niso še enkrat izvajali najstrožje kazni. Strelje namreč zadel okvir Oblakovih vrat, a slovenski branik se je pred izvedbo s črte pomaknil naprej, kar ni dovoljeno. Poleg tega so igralci obeh moštev še pred strelom stekli v kazenski prostor. Sodnik je torej storil napako.Atletico že ima grenke izkušnje z Realom, leta 2014 je v finalu lige prvakov izgubil po podaljšku po tem, ko je Sergio Ramos izenačil v 93. minuti. Dve leti pozneje je bil v novem finalu LP slabši v izvajanju najstrožjih kazni. »Bila je preklemano dolga in naporna sezona, a imeli smo vsaj to srečo, da smo jo odlično začeli. Tako padec forme ni bil usoden, upam, da bomo srečni tudi v Valladolidu,« je v pričakovanju velikega dne povedal Atleticov predsednik»Tako mi kot Valladolid se bomo bojevali do zadnjega diha. Vemo, da je nogomet nepredvidljiv, a zdaj smo na koncu, tudi na zaključni tekmi bo treba dati vse od sebe in upati, da se bodo stvari izšle,« je pred dvobojem z Realom iz Valladolida, katerega lastnik je nekdanji brazilski zvezdnik, dejal argentinski napoleon Simeone.Kot kaže, pa smo že videli slovo legende od Barcelone. Ta bo gostovala pri zadnjem, baskovskem Eibarju, Katalonci pa bodo na štadionu Ipurua nastopili brez. Klub mu je pred nastopom za Argentino na južnoameriškem prvenstvu namenil kakšen dan počitka več. Tako ali tako pa tudi ni še jasna klubska prihodnost igralca, ki bo 24. junija dopolnil 34 let. Kar verjetno pa je, ker mu bo naslednji mesec potekla pogodba, da je bil poraz proti Celti na štadionu Camp Nou pretekli konec tedna njegova zadnja tekma za Barço.