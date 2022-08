Oblak že na začetku zaklenil svoja vrata

Nogometaši madridskega Atletica, pri katerem že vrsto let blesti slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, so v uvodnem kolu španskega prvenstva s 3:0 (1:0) odpravili igralce Getafeja. V predmestju španske prestolnice je dva gola za »žimničarje« dosegel Alvaro Morata (v 15. in 59. minuti), končni izid pa je v 75. minuti postavil Antoine Griezmann.

Oblak je branil vso tekmo. To je bil že 136. dvoboj v elitni španski ligi, v katerem je 29-letni Škofjeločan svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Doslej je sicer v španskem prvenstvu zbral 268 nastopov. Varovanci trenerja Diega Simeoneja so tako odlično začeli novo sezono.

Od glavnih kandidatov za osvojitev naslova prvaka je zmagovit štart v prvenstvo uspel tudi Atleticovemu mestnemu tekmecu in branilcu lovorike Realu, ki je z 2:1 ugnal Almerio. Madridčani so sicer v sredo osvojili Uefin superpokal, potem ko so v Helsinkih ustavili frankfurtski Eintracht. Barcelona je v soboto sezono odprla z neodločenim izidom brez golov proti Rayu Vallecanu, Sevilla pa je v petek z 1:2 izgubila proti Osasuni.