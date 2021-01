Odpisani Özil pred selitvijo v Turčijo

Angleški prvoligaš Arsenal je tik pred prekinitvijo pogodbe z odpisanim Mesutom Özilom, ki bo v naslednjih dneh prestopil k turškemu Fenerbahčeju, poročajo otoški mediji.



32-letni Nemec se je Topničarjem pridružil leta 2013 in z njimi osvojil naslove v pokalu A, na skupno 254 tekmah pa je vknjižil 44 golov in 77 asistenc.



Glavni trener Mikel Arteta nanj ne računa, tako da Özil v tej sezoni sploh ni bil prijavljen za igranje v angleškem prvenstvu in evropski ligi, na zelenico pa je nazadnje stopil lanskega marca.



Londonski klub se zato močno trudi, da bi predčasno prekinil pogodbo z nemškim nogometašem, četudi mu pogodba poteče že to poletje. Razlog tiči v tem, da Özil na teden zasluži kar 393.000 evrov.



Če se bo Arsenal z Nemcem uspešno dogovoril za predčasno prekinitev, se bo ta lahko že v prihodnjem tednu brez odškodnine pridružil Fenerbahčeju, o katerem je govoril z izbranimi besedami: »Fenerbahče ima enak status kot Real Madrid v Španiji, gre za najboljšo ekipo v državi. Odraščal sem kot navijač Fenerbahčeja, saj vsak nemški otrok s turškimi koreninami navija za eno izmed turških ekip,« je pojasnil Özil.

