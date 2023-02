Olimpija v eno od Uefinih skupin, Slovenija na euro 2024

V nadaljevanju preberite:

Morda je na obzorju sanjsko leto 2023. Denimo, da imata prav optimist in realist ter da se moti pesimist in bomo po 14 letih spet videli na velikem turnirju tudi izbrano vrsto Slovenije, Olimpija pa bo – če v drugem delu SNL ne bo senzacije – prvič v zgodovini kluba preživela jesen v Evropi in romala v Švico na žreb skupinskega dela ene od Uefinih lig. Več v tekstu.