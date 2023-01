Olimpija in Maribor igrata pod večjim pritiskom kot Tottenham

V nadaljevanju preberite:

Z nogometom je kot z investicijami: pretekli donosi niso jamstvo za prihodnost, vsako leto prinese nove izzive, sovražnik pa nikoli ne spi, kot bi rekli oficirji v JLA. Zgolj v tem tednu so prišle v javnost štiri različne informacije, povezane z – Američani. Mednarodni odbor za nogometna pravila je ekspresno zavrnil predlog, po katerem bi sodniki med tekmo ustavljali čas v primeru poškodb igralcev. Na mizi je drugi predlog, po katerem bi sodniki med tekmo javno pojasnjevali svoje odločitve.

Američani obvladujejo tretjino klubov v Angliji, Franciji in Italiji, morda bodo naredili evropski nogomet finančno še močnejši in bolj vzdržljiv tudi na dnu piramide. Upajmo. Prihod Američanov bi bilo namreč težko preprečiti, mogoče pa je omiliti vsaj »amerikanizacijo« nogometa, kar uspešno počne tudi Uefa. To je pomembno, navsezadnje je ameriški kapital prek Gorice vstopil tudi v nogometno Slovenijo.