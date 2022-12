Olimpijin jesenski ples se je končal s +13

V nadaljevanju preberite:

Zadnjo jesensko nalogo so Ljubljančani v snežnem metežu na Krasu v Sežani opravili učinkovito kot še ne: z 8:0 so dosegli najvišjo prvenstveno zmago v zgodovini v gosteh in najvišjo jeseni od vseh. Za gol so bili učinkovitejši od Mariborčanov, ki so v prejšnjem kolu s sedmico odpravili Radomljane, včeraj pa so z veliko preglavic in z dvema goloma v zadnjih krogih neverjetno razpoloženega 20-letnega Žana Vipotnika premagali Goričane z 2:1. Danes bo še zadnja tekma 20. kola, nadaljevanje prvenstva pa bo 11. februarja prihodnje leto.