Olimpijina hoja po robu

V nadaljevanju preberite:

Od enajstih poletnih novincev je prišel le en slovenski igralec. En je tudi odšel in napolnil blagajno. To je poletni kadrovski izkupiček nogometne Olimpije in sad klubsjkega skavtinga. Olimpijin avgustovski selektivni in tudi tekmovalni izkupiček ne vliva upanja v lepšo in stabilno prihodnost, kvečjemu pričakovanje kaosa, ki bo udaril z vso silo, če se rezultatsko ne bo izšlo po željah in pričakovanjih. Zakaj je Olimpijina globalizacija tudi slabost in ne prednost?