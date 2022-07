Olimpija bo zakon! Ko bo ...

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je preživela luksemburško avanturo. Ne sodim med tiste, ki bi njeno morebitno slovo razglasil za sramoto, ker si po treh desetletjih spremljanja vzponov in padcev slovenskih klubov na evropskih frontah (dragi navijači, toliko bi že lahko vedeli, da se tudi v nasprotnih taborih z zadovoljstvom muzajo, ko jim žreb nameni slovenski klub, ker vedo, da bi lahko dobili še težjega in boljšega tekmeca) lahko privoščim nenavijaško oceno. Kakorkoli obrnem, luksemburški igralci, zmotno ocenjeni kot »smetarji, natakarji in uradniki v športni opremi«, v povprečju mesečno zaslužijo več kot naši »profesionalci«. Izjema, navzdol, so najbrž le zaslužki afriških fantov, ki jih v upanju za lepši in bolj sit jutri nogometni mešetarji pripeljejo v eno od središč evropske administracije in birokracije. Pa še teh je za slovenski klubski žep večina predragih.