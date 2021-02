Pariz in pristaniško mesto ne bosta združeno pela marsejeze

Pet izključenih na tekmi PSG : OM

Kylian Mbappé bo udarna moč PSG. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Predsednik Marseilla Parižan

PDF

Resda je osrednja tekma ligaškega konca tedna v Evropi tista med angleškim prvakom Liverpoolom in vodilno ekipo na razpredelnici Manchester Cityjem, a tudi najbolj zagrizen privrženec nogometa se s časom naveliča nenehnih zgodbic o veleumnosti trenerja rdečihin tistega nebeškomodrihKajti, kar zadeva antagonizem oziroma nasprotja, bo najbolj vroča tekma tista v 24. kolu francoskega prvenstva med Olympiqueom iz Marseilla in Paris Saint-Germainom. Tako kot so ogorčeni obračuni med velikima tekmecema Olimpijo in Mariborom, Dinamom iz Zagreba in splitskim Hajdukom ter v Glasgowu med Celticom in Rangersom, tako je v deželi galskega petelina med severnjaškim Parizom in južnjaškim Marseillem. Seveda med bohemsko in samoprevzetno francosko prestolnico in pristaniškim mestom z velikim delom prebivalcev arabskega rodu morajo že na grob pogled obstajati razlike, ta je pa tudi v tem, da je OM osvojil ligo prvakov, nogometaši iz mesta luči pa še iščejo zmagovito slavo v elitnem tekmovanju.No, PSG še ni na pravi delovni temperaturi tudi v letošnji sezoni ligue 1. Na tretjem mestu zaostaja za tri točke za vodilnim Lillom (51), vmes je še Lyon s točko več od pariškega kluba. Torej tudi menjava trenerja na klopi Parižanov zni kar čez noč prinesla učinka argentinske čarobne palice, v Marseillu pa je v zadnjem tednu tako ali tako odkriti nogometni upor. V prvem delu prvenstva je OM v Parizu zmagal z 1:0, izključenih pa je bilo kar pet igralcev, tudiV Marseillu so v tem tednu s položaja trenerja izključili portugalskega strokovnjaka, razlog naj bi bili različni pogledi s klubskim vodstvom pri nakupih na nogometni tržnici, a korenine so seveda globlje. Ligaški dvoboj trenutno devetouvrščene ekipe ligue 1 pretekli konec tedna z Rennesom je bil odpovedan zaradi vdora dobrih treh stotnij navijačev na igrišče za vadbo, kraval je bil podčrtan z uničenjem, tudi požarom in 25 aretacijami. Nič čudnega, Marseille je na zadnjih desetih tekmah iztržil le eno samcato zmago.Posebna zgodba je tudi predsednik marsejskega kluba. Ta je rojen v ... Parizu (?!), navijači nogometnega velikana iz Provanse pa s transparenti zahtevajo njegov odhod. »Pobrati se mora iz kluba, kot se je Villas-Boas,« so neposredni. Poleg slabih rezultatov je vzkipenje navijačev povzročila Eyraudova izjava, da je v klubu zaposlenih preveč ljudi iz Marseilla, tudi simpatizerjev, kar so besede, ki jih na vročem jugu ne moreš pogasiti z morsko vodo.Vsemu kaosu je svoje dodal še župan Marseilla. Ta namreč želi prodati Velodrome, štadion Olympique de Marseilla, seveda je razvidno, da je športni objekt, na njem so tudi ragbijske tekme, za mesto predraga stvar za vzdrževanje. Prenovitev Velodroma za nogometno EP leta 2016 je denimo stala 267 milijonov evrov, polovico je plačalo mesto Marseille.