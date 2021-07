Parma posodila slovenskega reprezentanta

Slovenski nogometni reprezentant Jasmin Kurtić je tudi uradno zamenjal delodajalca. Kot je na spletni strani potrdil njegov matični klub, italijanski drugoligaš Parma, bo 32-letni vezist do 30. junija 2023 posojen grškemu prvoligašu Paoku iz Soluna.



Kurtić je poklicno kariero začel pri Beli krajini, nato pa je nosil še drese Gorice, Palerma, Vareseja, Sassuola, Torina, Fiorentine, Atalante in Spala.



Paok je grški podprvak in bo v Evropi igral v konferenčni ligi. V zgodovini je bil trikrat grški prvak in osemkrat pokalni, nazadnje je pokal osvojil v prejšnji sezoni.



Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: