Pep Guardiola: Smo šele na pol poti ...

Kylian Mbappe tokrat ni bil pri strelu. FOTO: Anne-Christine Poujoulat/AFP

Če bi se ozrli po prikazanem v uvodnem tednu pisanega polfinalnega sporeda nogometne lige prvakov, potem je odgovor o favoritu za končno lovoriko na dlani: Manchester City. Zasedbase je sredi Pariza predstavila v zelo prepričljivi luči, navdušila je z igro zlasti v finišu tekme, z zmago 2:1 pa si je priigrala imenitno izhodišče za revanšo.To moštvo deluje zelo zanesljivo tudi v domačem prvenstvu in tako drvi k šampionski lovoriki, 7. doslej v klubski zgodovini. Toda zdaj bi lahko to zgodbo nadgradilo. V trofejni vitrini je polno nagrad, toda med tistimi z mednarodne scene je le pokal pokalnih zmagovalcev iz leta 1970. Liga prvakov pa je tisto, kar posebej mika tudi omenjenega Guardiolo: veselil se je v tem prestižnem tekmovanju nekoč s svojo Barcelono, ni je osvojil nazadnje pri Bayernu, pri tem manchestrskem klubu pa so ga izbrali prav zato, da bi jim pomagal na evropski vrh ...Katalonec sicer umirja evforijo, ki je med privrženci po odlični uvodni partiji v Parizu že navzoča. »Smo šele na pol poti. Imamo še veliko minut pred seboj, ne bo preprosto. Paris Saint Germain je moštvo, pri katerem je vse mogoče,« opozarja ugledni trener. sicer predvsem zadovoljen s tistim, kar so njegovi igralci prikazali v sklepnem delu sredine tekme: »Res smo bili v zadnjih 10 ali 15 minutah bolj agresivni, ker ni preprosto igrati proti...«Med najbolj opaznimi je bil belgijski as angleškega moštva, v mestnem časniku Manchester Evening News so mu prisodili oceno 8, višjo je za prikazano na tej tekmi dobil le– 9.»Po 25 minutah smo si bili na jasnem, da bomo morali bolj pritisniti na polovico tekmecev. Res smo imeli pri prvem golu nekaj sreče, toda v drugem polčasu je bila naša igra veličastna,« je poudaril de Bruyne.V pariškem taboru seveda niso skrivali razočaranja. Že nekaj let zapored sanjajo o uspešnem pohodu na nogometni Mont Blanc, tudi lovorika Francije na zadnjem mundialu je moštvu PSG s čudežnim domačim dečkom Mbappejem dvignila ugled in zdelo se je, da je po četrtfinalni zmagi proti branilcu lovorike Bayernu le napočil pravi čas. Toda marsikdo si zdaj že misli, da bo pokal zmagovalca za Francoze vnovič oddaljen.Trenerpa seveda še ni vrgel puške v koruzo: »Moramo ostati mirni. Seveda smo po tem porazu razočarani, toda dvoboja še ni konec. Ne nazadnje smo bili v 1. polčasu precej boljši, na temelju takšne igre ohranjamo optimizem. Dobro smo igrali v Barceloni in v Münchnu, čemu potemtakem ne bi zablesteli še v Manchestru?«