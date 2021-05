Pirlo uradno zapušča Juventus

Italijanski nogometni klub Juventus je danes na spletni strani objavil, da Andrea Pirlo ni več trener torinskega velikana. Dvainštiridesetletni Italijan je člansko moštvo stare dame prevzel 8. avgusta lani in ga vodil na 52 tekmah. Z belo-črnimi je osvojil superpokal in italijanski pokal. Njegov naslednik bo po poročanju italijanskih medijev Massimiliano Allegri. Podpisal naj bi že triletno pogodbo, uradno pa bi ga lahko Juventus predstavil že danes, so zapisali pri Football Italia.



Pirlo je lani poleti prevzel serijskega zmagovalca italijanskega državnega prvenstva po odhodu Maurizia Sarrija, v minuli sezoni pa je zasedel četrto mesto in se v zadnjem krogu le uvrstil v ligo prvakov za tekmovalno obdobje 2021/22. Na 52 tekmah je zabeležil 34 zmag, deset remijev in osem porazov.



V igralski karieri je bil Pirlo štiri leta član Juventusa, pred tem pa je deset sezon igral za Milan, kjer je pustil največji pečat. Pred tem je bil tri leta član Interja, ki pa ga je posodil k Reggini in Brescii, kjer je tudi začel športno pot. Kariero je končal v New Yorku v ligi MLS. Z italijansko reprezentanco je bil svetovni prvak leta 2006, za azzurre pa je zbral 116 nastopov in dosegel 13 zadetkov. Po poročanju italijanskih medijev naj bi bil odstavljeni Pirlo v pogovorih za prevzem Sassuola.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: