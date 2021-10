Piše se italijanska nogometna zgodovina: San Siro prvič brez tekme

Nov štadion nared najkasneje do leta 2025 Predsednik AC Milana Paolo Scaroni je pred dnevi izjavil, da v klubu pričakujejo, da bo nov štadion nared čez tri leta. Gradnja naj bi se začela prihodnje leto. Leta 2019 sta kluba predstavila dva načrta za nov objekt, a zaenkrat še ni jasno, za katerega se bosta odločila. »Upam, da bo zgrajen do 2024, 2025. Dela bi se lahko začela v zaključku prihodnjega leta, ko bodo znane vse podrobnosti,« je AP citiral Scaronija. »Vseeno je še prezgodaj za postavljanje rokov,« je nato še dodal Scaroni. Štadion Giuseppeja Meazze so zgradili leta 1925 in je še vedno največji v državi (sprejme 80.000 gledalcev), ni pa še jasno, če ga bodo porušili. Samo štirje klubi v serie A so tudi lastniki svojih štadionov: Juventus, Atalanta, Sassuolo in Udinese. Na leto bi si lahko iz tega naslova po ocenah italijanskih medijev milanska kluba obetala 120 milijonov evrov zaslužka. »Brez novega štadiona bo zelo težko ostati konkurenčen v Evropi,« je še dodal Scaroni.

Inter bo gostoval pri Sassuolu, Milan pa čaka obisk bližnjega Bergama. Zanimiva obračuna, na katerih bosta na priložnost čakala tudi vratar Interjain napadalec Atalante, pa bosta ostala kar malce v senci dejstva, da bo prvič v zgodovini italijanskega prvenstva konec tedna minil brez tekme na največjem štadionu v državi. Če ne upoštevamo prekinitve zaradi pandemije novega koronavirusa je bilo v četrti San Siro, ko gre za obračune serie A, pestro vsak konec tedna, toda oktober 2021 je naznanil konec izjemne tradicije.San Siro oziroma štadion Giuseppeja Meazze, čigar usoda je še nejasna, medtem ko Inter in Milan pripravljata vse potrebno za selitev na modernejši objekt, bo ta konec tedna sameval. Razlog je enostaven: Evropska nogometna zveza (Uefa) želi čim bolj nedotaknjeno travnato površino pred prihajajočim zaključnim turnirjem lige narodov, ki ga bo poleg milanskega štadiona gostil tudi torinski štadion Juventusa.Tam se bosta v polfinalu udarili Francija in Belgija (7. oktober), medtem ko bo Italija v Milanu dan prej gostila Španijo, kar bo ponovitev letošnjega polfinala EP. Spet bo na preizkušnji izjemen niz nepremagljivosti ekipe, ki je z rojaki na tekmah v Rimu in Londonu spisal izjemno zgodbo z osvojitvijo nepričakovanega evropskega naslova, drugega v zgodovini azzurrov. V Torinu bodo svetovni prvaki Francozi poskušali pozabiti na neuspeh z EP, kjer so klonili že na prvi stopnički izločilnih bojev proti Švici, za »večne favorite« Belgijce pa so bili v četrtfinalu usodni kasnejši prvaki Italijani. Selektor rdečih vragovse je v zadnjih dneh pogosto znašel v povezavah s klopjo Barcelone, ki naj bi med reprezentančnim premorom zamenjala trenerja