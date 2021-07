Po čarobni noči dan za slavje v Rimu, Chiellini navdušil z govorom

Rimljana poskrbela za zajtrk

Chiellini na robu solz

Več sto navijačev so v zgodnjih jutranjih urah na rimskem letališču komaj zadržali, da niso selektorjain kapetanas pokalom v rokah odnesli na ohladitev v bližnjo Tibero. Italijani z vseh koncev države so si tudi v ponedeljek dali duška. Uspeh azzurrov, ki so tako kot testenine, kava in navezanost na mamo skupna točka vseh Italijanov, je sprostil celo paleto čustev, ki so se na Apeninskem polotoku nabirala od začetka pandemije.»Mi smo evropski prvaki!« in »Gigio, Gigio!« so vzklikali v čast najboljšemu posamezniku evropskega prvenstva,, ki je z obrambami v finalu proti Angliji in skozi celoten turnir odigral ključno vlogo. Nogometaši so se z dragocenim srebrnim tovorom, tu mislimo tudi na zdaj že slovite bergle nedavno operiranega, podali proti hotelu Parco dei Principi, ki je bil njihova baza že med nastopi v skupinskem delu. Tudi tukaj jih je pričakala navdušena skupina navijačev: Chiellini je z avtobusa stopil s krono na glavi, strelec izenačujočega gola v finaluje ovit v zastavo skakal z navijači.Ti so še dolgo po tem, ko je skozi vrata hotela stopil zadnji član odprave, prepevali priljubljeno pesem Notti Magiche (Čarobne noči), himno domačega mundiala iz leta 1990, ki je na euru 2020 doživela vsaj takšno renesanso kot italijanska reprezentanca.Najprej so nogometni asi nadaljevali s tradicijo in se okrepčali s polnjenimi rogljički, ki sta jih tokrat priskrbela domačina, nekdanji svetovni prvakin član trenutne zasedbe. Po krajšem počitku in poznem kosilu (testenine z brancinom in lososom) je petje pred hotelom spet postalo glasnejše, ko so se sinje modri junaki podali na sprejem k predsednikuin premierju. Napovedano vožnjo s pokalom na panoramskem avtobusu, ki bi morala slediti uradnim dogodkom, so v zadnjem hipu odpovedali. Mattarella je sicer v živo spremljal tekmo na Wembleyju, slabih 24 ur kasneje pa se je še enkrat zahvalil nogometašem za nekaj nepozabnih tednov užitkov, ki so vsaj za hip zabrisali spomine na turobno leto 2020.»Še vedno se ne zavedamo, kaj nam je uspelo,« je zbranim medijem pred začetkom slovesnosti, na kateri so se spomnili tudi podviga, poraženega finalista teniškega turnirja v Wimbledonu, povedal Mancini. »Veseli smo, da smo prinesli veselje in upanje Italijanom po tako težkem obdobju,« je dodal in se v svojem kasnejšem govoru zahvalil »prvemu navijaču« Mattarelli.Kapetan Chiellini je v govoru dejal, da se tudi po zaslugi predsednika in navijačev z vseh koncev sveta »nikoli niso počutili osamljeni«. Že na robu solz je uspeh posvetil tudi pokojnemu nogometašu Fiorentine, ki je zaradi zastoja srca umrl leta 2018. »Bili smo italijanski bratje, pripravljeni na to, da storimo vse za državo, ki jo imamo tako radi,« je bil vznesen Chiellini.Mattarella je iz rok Mancinija prejel podpisan dres s številko deset. »To ni dan za govore, to je dan za aplavze in čestitke. Nisem športni komentator, a včeraj ste si zaslužili zmagati že dolgo pred enajstmetrovkami,« je rojake pohvalil Mattarella.