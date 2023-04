Po golih za grofe Pekič med legende Maribora

Na začetku leta 2000 je bil Mariborčan Damir Pekič pošteno na trnih. Štel jih je 21, razganjalo ga je od nogometnega talenta, energije in ambicij, Maribor je zajela evforija zaradi igranja v skupinskem delu lige prvakov, sam pa še ni bil polnopravni član udarne enajsterice vijoličnih. Ker ni prišlo do preboja, se je želel dokazati drugje. In želja se mu je tisto poletje tudi uresničila.

»V Celju sem dobil dolgo pričakovano priložnost za dokazovanje, ki je prej nisem bil deležen. Trajalo je kar precej časa, saj sem bil kot mladinec vselej v vrhu najboljših strelcev, v Mariboru pa si je bilo težko pridobiti mesto v prvi enajsterici ali vsaj nekaj več igralnega časa. Bil sem zraven tudi na tekmah v ligi prvakov, a žal sem ostal brez nastopa. Tako je moja želja, da se dokažem v prvi ligi, trajala kar nekaj časa. Politika kluba je namreč bila, da lahko grem v drugo ligo, denimo v Šmartno ali Železničar, nisem pa smel okrepiti neposrednih tekmecev v prvi ligi. Na srečo pa je tisto sezono postal trener Matjaž Kek, ki je imel razumevanje za to, da pri 21 letih dobim priložnost za konkretno dokazovanje drugje, če je že v Mariboru ne morem dobiti. Pristal sem pod taktirko Marijana Pušnika, ki me je že prej nagovarjal, naj se mu pridružim v vrstah Dravograda, a me iz Maribora niso pustili. Bil sem poln elana za dokazovanje,« je začetek prelomnega obdobja v karieri opisal Pekič.