Spomladanska eksplozija knapa v dresu zmajev

Ni veliko manjkalo, pa bi Ismet Ekmečić že po dveh sezonah uspešnega igranja za velenjski Rudar odšel v tujino. Nasmihal se mu je prestop v Turčijo, a se na koncu ni uresničil, saj je bilo v igri verjetno preveč botrov, svoje pa so zahtevali tudi knapi. Zaradi različnih interesov so bile takrat ob Velenjskem jezeru turbulentne razmere, tako da je vodstvo ob Ekmečiću suspendiralo tudi Slavka Komarja in Gjergija Demo. Selitev v Olimpijo je bila tako prava odrešitev za postavnega napadalca.

»V Olimpijo sem prišel nepripravljen, saj v Velenju dva, tri mesece sploh nisem igral. Jedinko Perica je bil zveza za prestop v Ljubljano, čeprav me je želel Miloš Šoškić, takratni trener Rudarja obdržati v svoji ekipi. Bil sem torej povsem nepripravljen, tako da sem se pol sezone lovil ustrezno fizično pripravljenost in lovil igralsko ter strelsko formo,« se spominja Ekmečić. To potrjuje tudi njegova strelska statistika. Do 21. kola je manjkal le na dvet tekmah, dosegel pa je zanj zelo skromnih pet zadetkov.