Po letu napetosti Perez in Al-Helaifi na skupno večerjo

Pred jutrišnjim težko pričakovanim spopadom Paris Saint-Germaina in madridskega Reala v osmini finala lige prvakov bo prišlo tudi do srečanja predsednikov Naserja Al-Helaifija in Florentina Pereza. Časnik Marca je poročal, da bosta drevi obiskala slovito restavracijo Savoy, ki so jo leta 2020 izbrali za najboljšo na svetu. Zadnje leto je po poročanju Marce minilo v znamenju napetosti, Real je seveda javno dvoril pariškemu asu Kylianu Mbappeju, ki naj bi poleti vendarle pristal v španski prestolnici. Perez je bil tudi v osrčju nasedlega projekta evropske superlige, ko se je Al-Helaifi izkazal za tesnega zaveznika predsednika Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksandra Čeferina. Ta je nedavno ponudil roko sprave Realu, Barceloni in Juventusu, ki se odcepitvi še niso odrekli – bo v Parizu beseda tekla tudi o zbliževanju stališč z Uefo?

»Skupni obroki so pred tekmami lige prvakov nekaj običajnega, a tokrat bo vse skupaj precej bolj pod drobnogledom zaradi napetih odnosov. Vsi, ki bodo prisotni, vedo, kaj se je dogajalo, še posebej pa vedo, kaj se bo zgodilo 1. julija – nič drugega kot podpis pogodbe Kyliana Mbappeja, ki bo postal novi član madridskega Reala. To ve Al-Helaifi, to vedo v Katarju, v Valdebebasu in na Parku princev, tudi v slačilnici,« je zapisala Marca.

Lansko poletje je minilo v znamenju neuspešnih pogajanj za prestop Mbappeja, Real je ponujal 200 milijonov evrov, a skupaj z nogometašem zaman čakal na zeleno luč katarskih mogotcev. »Odnos nikoli več ne bo takšen, kot je bil nekoč,« je prepričan vodilni španski športni dnevnik, ki je prepričan, da bo Mbappe tako ali drugače povsem zaznamoval prihajajoča obračuna, četudi v pariških vrstah na Real čakata tudi legenda Barcelone Lionel Messi in ikona madridskega kluba Sergio Ramos, ki pa je žal spet poškodovan.