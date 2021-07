Po prvi polovici dvoboja Mure in Ludogorca status quo

Mura : Ludogorec 0:0 Štadion Fazanerija, gledalcev 3500, sodnik Harm Osmers (Nemčija).

Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Šturm, Horvat, Bobičanec (92., Mandić), Kouter, Kous, Klepač (92., Maroša), Cipot (81., Pucko); Ludogorec: Kahlina, Nedjalkov, Plastun, Verdon, Ikoko, Oliveira Souza, Menezes Santana (81., Tchibota), Goncalves, Despodov, Sotiriou (70., Manu), Yankov (63., Wanderson); posest žoge: 39:61; streli: 11:14: na vrata: 2:1; koti: 3:7; prekrški: 16:6.



Aktivni tudi slovenski legionarji

Mura je potrpežljivo čakala na nasprotne napade. FOTO: Voranc Vogel

Prve tekme 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov:

Kvalifikacije za ligo prvakov so vse bolj zanimive, paradno Uefino tekmovanje je vse bližje, dvoboji kvalifikacij pa vse močnejši, vse bolj negotovi in kvalitetni. To je občutila tudi Mura, ki je v Fazaneriji igrala z bolgarskim prvakom Ludogorcem in iztržila neodločen rezultat 0:0. Povratna tekma bo naslednjo sredo ob 20. uri v Bolgariji.Ludogorec je imel navidez več od igre, držal žogo v svoji posesti, toda ni našel poti do vrat Matka Obradovića. Še več, najlepšo priložnost na tekmi je v 84. minuti zapravila Mura, potem ko je Žiga Kous zadel prečko po sijajnem prodoru in izmenjavi podaje. Prekmurci so z granitno obrambo dovolili Bolgarom je en strel na svoja vrata, četudi so imeli slednji žogo v svoji posesti kar 61 odstotkov igralnega časa.Šest tekem prvega kola, na katerih so se predstavili tudi trije slovenski reprezentanti, je prinesel že torek.(Šerif Tiraspol),(Ferencvaros) in(Rapid Dunaj) so bili s svojimi klubi uspešni in optimistično pričakujejo povratne tekme, ki bodo že naslednji teden. Zmagovalci dvobojev 2. kola kvalifikacij za ligo prvakov si bodo že zagotovili najmanj nastop v Uefini konferenčni ligi.Kairat Almati : Crvena zvezda 2:1Malmö : HJK Helsinki 2:1Mura : Ludogorec 0:0Slovan Bratislava : Young Boys 0:0Legia Varšava : Flora Tallinn 2:1Olympiakos Pirej : Neftči Baku 1:0PSV Eindhoven : Galatasaray 5:1Alaškert : Šerif Tiraspol 0:1 (Lovro Bizjak je v igro vstopil v četrti minuti sodniškega dodatka)Lincoln Red Imps : Cluj 1:2Dinamo Zagreb : Omonia 2:0Ferencvaros : Žalgiris 2:0 (Miha Blažič je igral celo tekmo za Ferencvaros)Rapid Dunaj : Sparta Praga 2:1 (Dejan Petrovič je igral do 73. minute za Rapid)Celtic : Midtjylland 1:1