Po zaušnici in trdem padcu nov zagon Celjanov

Vse, ampak čisto vse je šlo narobe slovenskemu nogometnemu prvaku v Bratislavi. Polom z 0:5 je bil posledica vrste neprimernih in napačnih odločitev, zaradi katerih bo celjski nogometni tabor s trenerjem Albertom Riero v opsredju do naslednjega evropskega dvoboja, četrtkovega prvega v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo proti irskemu Shamrocku, moral opraviti temeljito obnovo.

Nič ne gre čez noč, in tudi Celjani so plačali davek za neučakanost ter za neupoštevanje zakonitosti ali neprepoznavanje realnosti. Tudi Albert Riera ni imel srečnega štarta in srečne roke pri pripravi moštva. »To ni bila moja ekipa, kakršno sem zapustil pred devetimi meseci,« je potožil Španec in napovedal trdo delo.