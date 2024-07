Po polomu v Bratislavi v lov za evropsko ligo

Naslednji teden bo v Celju gostoval irski Shamrock. Namesto v kvalifikacijah za ligo prvakov se bosta poraženca povratnih tekem 2. kola kvalifikacij pomerila v 3. kolu kvalifikacij za evropsko ligo. Slovenski šampioni so v Bratislavo dopotovali s horuk trenersko menjavo in upanjem, da bo imel Albert Riera čarobno paličico, ki je odpuščeni Damir Krznar naj ne bi imel. A domov so se vrnili sklenjenih glav in z »učno uro«. Slovan je celjskih 1:1 nadgradil s prepričljivo zmago s 5:0.

Ljubljančan pri Slovanu in eden od stebrov slovaških šampionov Kenan Bajrić se v napovedi tekme ni motil. Slovan je vlogo favorita prepričljivo potrdil. Toda ...

Prvi celjski šok je že pred tekmo sprožila poškodba mečne mišice Žana Karničnika. Najboljšega celjskega igralca je v najpomembnejšem trenutku ujela nesreča za peklenski ritem tekem, potem ko po koncu prejšnje sezone ni imel poštenega oddiha. Nadaljevalo se je z Rierovo odločitvijo, kdo bo zamenjal slovenskega reprezentanta na desnem branilskem položaju. Odločil se je za izrazitega »levičarja« ter se po tem, ko so Celjani obetavno odprli tekmo in bili po nevarnem strelu z glavo Armandasa Kučysa blizu golu, po le 15 minutah tekme »tolkel po glavi«. Krefl je z nerodno podajo nazaj proti sredini in mimo Damjana Vukliševića »asistiral« in izzval pripravljenost domačega napadalca Davida Strelca. Ta je bil zbran in je kot blisk stekel proti žogi; bil je hitrejši od Vukliševića, ki ni izbiral, saj je slovaškega reprezentanta zrušil na robu kazenskega prostora in si po krajšem razmisleku glavnega sodnika Italijana Enza Maresce prislužil izključitev. Ampak tudi Vukliševićevo posredovanje je sodilo v niz nesrečnih odločitev, bolje bi bilo, če bi postavni štoper preprosto pustil tekmeca, da bi se pomeril ena na ena z vratarjem Lovrom Štubljarjem.

Vrnitev v Celje se je za Alberta Riero začela z visokim porazom. FOTO: Facebook/NK Celje

Brez možnosti za preobrat

Celje doma ni izkoristilo številčne prednosti, Slovan jo je, še preden so se s Celjani z igralcem več soočili v igri. Nekdanji vijolični as Marko Tolić je s prostega strela matiral nepripravljenega rojaka v celjskih vratih. Vse Rierove taktične zamisli in celjske poteze so se razblinile na najbolj krut način.

Nadaljevanje je bilo mučno za slovenske prvake. Bili so brez prave možnosti za preobrat, le upali so lahko, da Slovan ne bo napadal, kot da gre za življenje in smrt. Po pol ure je bilo že 2:0, strelec pa je bil na koncu glavni rabelj Celjanov – Strelec, sicer tudi strelec izenačujočega gola v Celju.

Želje Celjanov so se uresničile, gostitelji so premaknili v nižjo prestavo, a kaj ko so bili izkušeni tekmeci tudi z igro v tretji prestavi odlični mentorji, ki so vajencem pokazali, kako se streže stvarem na zahtevnejšem evropskem odru. Celjane si je ob Strelcu privoščil tudi Tolić!