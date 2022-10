Po Zlatku Zahoviću tudi Marko Šuler lovi Josipa Iličića

V nadaljevanju preberite:

Je po dvanajstih letih prišlo do povračila? Zadnjih deset let navznemirljivejši slovenski nogometaš Josip Iličić se je po sporazumni prekinitvi pogodbe z Atalanto znašel v položaju, ko bi imenitno kariero, ki jo je začinil s 96 goli v eni od najmočnejših evropski lig, italijanski serie A, lahko zaključil tam, kjer jo jena najvišji ravni tudi začel – v vijoličnem dresu pri Mariboru. Pri 34 letih še vedno največji slovenski virtuoz ni več mlad, a premore toliko znanja, da bi Mariborčanom lahko pomagal pri obnovi in vrnitvi v moštvo z evropsko podobo. Pod Kalvarijo še ne govorijo na glas o vrnitvi igralca, ki je omogočil sijajno desetletje in pozneje v dresih Palerma, Fiorentine in Atalante ter je sprožil eksodus nadarjenih slovenskih igralcev Italijo, a ne bi bilo prsenečnje, če boi sijajno igralsko kariero zaključil v Ljudskem vrtu,