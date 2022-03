Poljaki in Portugalci na mundial

Nogometni reprezentanci Poljske in Portugalske sta si zagotovili pot na letošnje svetovno prvenstvu v Katarju. Poljaki so v finalu dodatnih kvalifikacij v Chorzovu pri Katovicah premagali Švedsko z 2:0, Portugalci pa v Portu Severno Makedonijo z enakim izidom.

Portugalci, ki so v polfinalu s 3:1 izločili Turčijo, so proti Makedoncem, ki so senzacionalno z 1:0 v polfinalu izločili evropske prvake Italijane, povedli v 32. minuti, ko je po podaji Cristiana Ronalda zadel Bruno Fernandes. Isti igralec je, tokrat po podaji Dioga Jote, prednost Portugalske podvojil v 65. minuti.

Bernardo Silva je bil s soigralci pričakovano uspešnejši od makedonskega moštva in pri njem tudi Enisa Bardhija (levo). FOTO: Miguel Riopa/AFP

Poljaki, ki so se po izključitvi Rusije zaradi vojaške invazije na Ukrajino brez boja prebili v finale, so v tem gostili Švede, ki so polfinale proti Češki dobili po podaljšku z 1:0. Tokrat so mrežo Skandinavcev načeli v 49. minuti, ko je z bele pike zadel Robert Lewandowski. V 73. minuti je Poljakom vodstvo z 2:0 prinesel Piotr Zielinski.

Tretji udeleženec SP iz dodatnih kvalifikacij bo znan junija v Cardiffu, ko bo Wales, ta je izločil Avstrijo z 2:1, gostil boljšega iz dvoboja med Škotsko in Ukrajino.

V pisanem nogometnem večeru so številne reprezentance igrale tudi prijateljske dvoboje, med temi pa je posebna pozornost pripadla klasiki v Amsterdamu med Nizozemsko in Nemčijo. Pred 50.000 gledalci sta se tradicionalna tekmeca razšla brez zmagovalca – 1:1 (Bergwijn 68.; Müller 45.).

Na SP je sicer skupno doslej uvrščenih 24 ekip, in sicer iz južnoameriških kvalifikacij so si nastop v Katarju priigrali Brazilija, Argentina, Ekvador in Urugvaj, iz azijskih poleg Katarja še Iran, Južna Koreja, Savdska Arabija in Japonska, iz evropskih Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija, Anglija, Švica, Nizozemska, Portugalska in Poljska, iz Afrike Senegal, ki je po enajstmetrovkah izločil Egipt (enega od kazenskih strelov je zgrešil tudi Mohamed Salah, ki so mu navijači Senegala med izvajanjem strela s številnimi laserji svetili v obraz), in Gana, iz Severne ter Srednje Amerike in Karibov pa si je mundial že priigrala Kanada.