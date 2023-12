Polom Bavarcev v bančni prestolnici

Nogometaši Bayerna iz Münchna so v 14. kolu nemškega prvenstva visoko z 1:5 izgubili v gosteh proti Eintrachtu iz Frankfurta. Na lestvici ostajajo drugi za Bayerjem iz Leverkusna, ki bo imel v nedeljo priložnost, da prednost poviša na šest točk.

Eintracht je na domači zelenici ujel zelo učinkovit dan proti aktualnim prvakom. Ti so v 36. minuti zaostajali že z 0:3, potem ko so zadeli Omar Marmoush (12. minuta), Eric Dina Ebimbe (31.) in Hugo Larsson (36.).

Pred polčasom je za nekaj upanja pri Bavarcih poskrbel Joshua Kimmich (44.), a je že v prve četrt ure drugega dela frankfurtski klub zadel še dvakrat. Natančna sta bila Dina Ebimbe (50.) in Ansgar Knauff (60.).

Bayern je nazadnje pet golov prejel 27. oktobra 2021 v pokalu, ko je Borussia Mönchengladbach slavila s 5:0, pred tem pa so nazadnje v domačem prvenstvu prav proti Eintrachtu iz Frankfurta prejeli pet golov ob porazu 2. novembra 2019. Tudi takrat je bilo 1:5.