Pomagaj si sam in bog ti bo pomagal

Kolikor mi še spomin deluje, se je zgodilo prvič, da je najvišje rangiran politik pred tako velikim tekmovanjem obiskal reprezentančni tabor. Po navadi so državni voditelji nogometne junake sprejemali po velikih podvigih. Pred 23 leti sta takratni predsednik vlade – prekinil je sejo vlade – in države sprejela heroje iz Bukarešte. Še enkrat prej se je modri Zasavec kar na letališču v Tirani ustavil pri Srečkovih, ki so dan pred njegovim obiskom dosegli pomembno zmago. To je bilo to, kar zadeva politike in nogomet. V seštevku je imel nogomet s politiki prej hladno oziroma sramežljivo razmerje. Celo prvi predsednik in res pogost obiskovalec tekem ter še bolj natančen spremljevalec dogajanja na klubski sceni velja za navijača iz ozadja.

Povezava politike in nogometa je bila in je še vedno veliko bolj tvorna na lokalni ravni, še posebno v prvih letih samostojne Slovenije, ko so si pot do ljudskih src kot veliki dobrotniki utirali veliki bosi državnih podjetij in politični povzpetniki. Kako se je vse skupaj končalo takrat, ko so se šli še malo tajkunstva, vedo v Ljubljani in Ajdovščini.