Portugalski superzvezdnik si želi zapustiti »rdeče vrage«

Portugalski nogometni superzvezdnik Cristiano Ronaldo je očitno še naprej nezadovoljen pri Manchester Unitedu. Kakor poročajo različni britanski mediji, si želi eden od najboljši napadalcev na svetu še v letošnjem poletju zapustiti »rdeče vrage«.

Govorice o tem, da se Ronaldo poslavlja od Manchestra, ne pojenjajo. Po dobro obveščenih virih je 37-letni as z Madeire, ki se je šele lani poleti vrnil na Otok, že zaprosil vodstvo kluba, da mu ob ustrezni odškodnini dovolijo oditi drugam.

Kakor so na svojih spletnih straneh zapisali Daily Mail, The Athletic in Sky Sports, se s slovesom od »rdečih vragov« spogleduje zaradi tega, ker prvič po 19 zaporednih sezonah ne bo igral v ligi prvakov. Z Manchester Unitedom, za katerega je igral že med letoma 2003 in 2009, je namreč v elitni angleški ligi zasedel šele šesto mesto, s čimer si je klub zagotovil nastop zgolj v evropski ligi.

Zanimanje zanj so sicer nazadnje izrazili pri münchenskem Bayernu in Chelseaju.