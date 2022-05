Posebni se je vpisal med posebneže

V nadaljevanju preberite:

Porto je 26. maja 2004 v areni AufSchalke v Gelsenkirchnu s 3:0 ugnal Monaco, in sloves razigranega, a taktično pretkanega portugalskega nogometa (seveda po zaslugi Joseja Mourinha) ponesel izven Pirenejskega polotoka. The Special One (kako lahko to prevedemo, edinstveni?) Mourinho je bil vzhajajoča trenerska zvezdica, sezono prej je s Portom osvojil pokal UEFA, a prav tako je bil vzhajajoči trener monegaškega kluba, to pa je bil ... Didier Deschamps!