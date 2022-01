Poslastica na Stamford Bridgeu po okusu Cityja

V zadnji današnji tekmi 21. kroga angleškega nogometnega prvenstva sta se v derbiju Chelsea in Liverpool razšla brez zmagovalca z 2:2. Izid najbolj ustreza Manchester Cityju, ki si je nabral že precejšnjo prednost.

Pred derbijem so imeli v obeh ekipah kadrovske težave; Liverpoolov trener Jürgen Klopp ni smel na tekmo zaradi pozitivnega testa na covid, manjkali so tudi vratar Alisson, Roberto Firmino in Joel Matip. Domači trener Thomas Tuchel pa v ekipo ni uvrstil Romeluja Lukakuja, ki se je znašel v njegovi črni knjigi zaradi izjave v intervjuju za italijanski časnik, da ni zadovoljen s svojo vlogo v ekipi in da si želi ponovno igrati za Inter.

V prvem polčasu je kazalo, da bo londonska zasedba doživela poraz. V uvodnih minutah so bili namreč gostje boljši in tudi izkoriščali napake domačih v obrambi, najprej je zadel Sadio Mane že v deveti minuti, potem še Mohamed Salah v 26. Oba za mesec dni zapuščata rdeče, ker odhajata na afriško prvenstvo.

A so se modri vrnili in najprej znižali z zadetkom Matea Kovačića, že v sodnikovem dodatku prvega dela pa je za 2:2 poskrbel Christian Pulišić. Nadaljevanje je bilo manj razburljivo, ekipi sta si še pripravili nekaj priložnosti, a ne domači vratar Edouard Mendy ne sicer rezervist Liverpoola Caoimhin Kelleher nista več klonila.

Sadio Mane je načel Chelseajevo mrežo. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Za ogrevanje v popoldanski vrhunec dneva na angleških zelenicah je Brighton pripravil manjše presenečenje in sploh prvič v zgodovini ugnal Everton na njegovem terenu. Zasedba iz Liverpoola je sicer igrala šele prvo tekmo po 16. decembru, gostje pa so po zadetkih Alexisa MacAllisterja in Dana Burna po prvem delu vodili z 2:0. Za kanček upanja je poskrbel Anthony Gordon, a je nato MacAllister z drugim golom na tekmi spet poskrbel za +2, drugi zadetek Gordona pa je pomenil le kozmetični popravek izida. Nov poraz pomeni stopnjevanje težav za domačega stratega Rafo Beniteza, ki je dosegel le eno zmago na zadnjih 12 tekmah.

Mateo Kovačič je dosegel izjemen zadetek za Chelsea. FOTO: Toby Melville/Reuters

Brentford je z zadetkoma Yoana Wisse in Madsa Roersleva Rasmussena izničil začetni zaostanek za Aston Villo, Leeds pa je zmagal po zadetkih Jacka Harrisona, Stuarta Dallasa in Daniela Jamesa.

V ponedeljek bosta krog končala Manchester United in Wolverhampton.

Izidi 21. kroga:

Sobota:

Arsenal - Manchester City 1:2 (1:0)

Watford - Tottenham 0:1 (0:0)

Crystal Palace - West Ham United 2:3 (0:3)

Nedelja:

Brentford - Aston Villa 2:1 (1:1)

Everton - Brighton 2:3 (0:2)

Leeds United - Burnley 3:1 (1:0)

17.30 Chelsea - Liverpool

Ponedeljek:

18.30 Manchester United - Wolverhampton

preloženo: Leicester - Norwich Southampton - Newcastle