Pred Madrileñom še dva težka madridska izziva; Bo Šeško ujel Musialo?

Pred sredinim povratnim madridskim obračunom v osmini finala lige prvakov bosta Atletico in Real jutri odigrala pomembni tekmi v boju za naslov španskega prvaka. Atletico Jana Oblaka čaka na papirju težja naloga, gostoval bo pri Getafeju, Real Madrid bo pričakal Rayo Vallecano. Vodilna Barcelona si bo samozavest pred revanšo z Benfico dvigovala nocoj doma proti Osasuni. Liverpool in PSG pa bosta pred torkovim spopadom na Anfieldu v precepu, koliko energije vložiti za ohranitev visoke prednosti v domačih prvenstvih.

V Španiji se nadaljuje mrtvi tek trojice, Barcelona ima točko prednosti pred Atleticom in tri pred Realom. V torek bo branila gol naskoka pred Benfico, danes gostila nevarno Osasuno, prihodnjo nedeljo pa že sledi derbi pri Atleticu. Slednji bo v sredo lovil gol zaostanka proti Realu (1:2), jutri pa mora preskočiti Getafe. Na srečo zasedbi Diega Simeoneja ne bo treba potovati daleč. Estadio Coliseum, kjer domuje klub iz predmestja Madrida, je le 20 km oddaljen od Metropolitana. Dobri dve uri kasneje se bo začela tekma le 17 km stran, na štadionu Santiagu Bernabeu, kjer bo Carlo Ancelotti nujno potreboval zmago, ob tem pa ne bo želel preveč obremeniti adutov za Derbi Madrileño.

Konec Tedna_8Mar

Za Los Blancos se bo po odsluženi kazni vrnil sveži Jude Bellingham, ki je izpustil tudi prvo tekmo z Atleticom. Malce skrbi forma Kyliana Mbappeja, ki je bil na zadnjih dveh tekmah skoraj neopazen. »Zaradi zobobola ni mogel veliko trenirati,« je Francoza, ki je pred tem blestel proti Manchester Cityju, branil Ancelotti, ki se zaveda, da bo Rayo trd oreh. Ekipa Iniga Pereza je sedma v la ligi in se bori za evropsko vstopnico, pred kratkim je zelo namučila Barcelono in si zaslužila več kot 0:1.

Šeško je dosegel 10 golov v bundesligi. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Getafe se bori za obstanek in znano je, da so izleti na Coliseum vedno zahtevni. Za nameček se želi moštvo Joseja Bordalasa oddolžiti Atletom za nedavnih 0:5 v kraljevem pokalu. Simeone bo opravil nekaj menjav, začeli naj bi Alexander Sørloth, Angel Correa in Conor Gallagher. Kapetan Oblak je pač nezamenljiv. »Vse misli smo usmerili na Getafe. Čaka nas težak test. O Realu bomo razmišljali v nedeljo,« je odločen Simeone.

Vse misli smo usmerili na Getafe. Čaka nas težek test. O Realu bomo razmišljali v nedeljo. Diego Simeone

V Angliji bi si lahko Liverpool že ta konec tedna praktično zagotovil 20. naslov, saj bo gostil zadnjeuvrščeni in odpisani Southampton, medtem ko Arsenala čaka težko gostovanje pri Manchester Unitedu. Topničarji so razbili PSV s 7:1 in tako lahko Mikel Arteta v boj pošlje najboljše od tistih, ki niso na dolgem seznamu poškodovanih (Saka, Martinelli, Jesus, Havertz). PSG, ki je v sredo nadigral Liverpool, a nesrečno klonil z 0:1, bo pred tekmo v Angliji gostoval v Rennesu.

Atalanta pri Juventusu

Veliko bolj napeto je v Italiji, kjer bo vodilni Inter (58 točk) gostil Monzo, drugouvrščeni Napoli (57) močnejšo Fiorentino, Atalanta (55) pa bo na težki preizkušnji pri Juventusu, ki se z vsemi kremplji drži četrtega mesta in bi z zmago ujel tekmece iz Bergama. Udinese Sandija Lovrića in Jake Bijola bo v ponedeljek gost Lazia.

Jaka Bijol je standardni član Udineseja. FOTO: Carlo Hermann/AFP

V Nemčiji bosta evroligaška tekmeca Leverkusen in Bayern danes igrala sočasno. Bayer bo gostila Werder, Münchenčani, ki so v sredo zmagali s 3:0, pa Bochum. Verjetni poraz slednjega bi lahko izkoristil predzadnji Kiel, za katerega uspešno nastopa David Zec. Leipzig nujno potrebuje zmago v gosteh proti neposrednemu tekmecu Freiburgu (danes ob 18.30), če želi tudi v prihodnji sezoni nastopati v ligi prvakov. Benjamin Šeško je z 10 goli deveti v bundesligi, enega več je dosegel Jamal Musiala iz Bayerna.