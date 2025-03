Oblak rešitelj Atletica, Šeško nenatančen, strelca Gorenc Stanković in Šporar

V nadaljevanju preberite:

Selektor slovenskih nogometašev Matjaž Kek pred bližajočima se tekmama v ligi narodov s Slovaško ne more biti ravno navdušen nad predstavami naših legionarjev v tujih prvenstvih. Je pa nekaj svetlih izjem. Kapetan Jan Oblak je mrežo ohranil nedotaknjeno, Jaka Bijol in Sandi Lovrić sta vpisala zmago, Jon Gorenc Stanković in Andraž Šporar sta zatresla mrežo, a bila poražena. Tako kot Benjamin Šeško, ki je odigral vseh 90 minut za Leipzig, a njegovi štirje streli niso našli cilja ...

Kako so se izkazali slovenski nogometaši v tujini? Kako se je razpletel hrvaški derbi med Dinamom in Hajdukom? Kaj so povedali trenerji Carlo Ancelotti, Diego Simeone in Simone Inzaghi? Kakšne so popotnice v tekme lige prvakov ...