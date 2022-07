Predsednik NK Olimpija Adam Delius potrdil Alberta Riero

Novi trener NK Olimpija je Albert Riera. Španec ni neznanec v slovenskem nogometu, saj je proti koncu svoje nenavadne kariere, v kateri je igral za številna slovite klube, med njimi tudi za Liverpool, okusil tudi slovenski klubski nogomet. Pri Zavrču je igral sezono, pri Kopru pol sezone, preden je poleti leta 2016 sklenil igralsko pot profesionalnega nogometaša.

Zadnji dve sezoni je 40-letni Malorčan s trenersko Uefa Pro licenco opravljal vlogo pomočnika trenerja pri rojaku Domenecu Torrentu Fontu pri najslavnejšem turškemu klubu Galatasarayu.

Trenerja je s sporočilom za javnost na klubski spletni strani potrdil tudi predsednik Olimpije Adam Delius, ki je razkril, da se je moštvu znova priključil Almedin Ziljkić, ki sta se mu odstavljena športni direktor Mladen Rudonja in trener Robert Prosinečki odrekla.

Novi trener Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana je postal Albert Riera, ki bo skupaj s svojimi sodelavci predstavljen članski ekipi. Prva poteza, ki jo je sprejel, je ta, da se je ekipi spet priključila naša številka 77 – Almedin Ziljkić. Ziljkić je bil toplo sprejet s strani soigralcev in že trenira skupaj z njimi.

Vse, kar se je dogajalo v zadnjih 14 dneh, je imelo svoj razlog. Toda o tem kot predsednik Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana ne bom več govoril. Vse je bilo že povedano. Razhodi nikdar niso lepi. Klub bi se trenerju in njegovim pomočnikom rad zahvalil za opravljeno delo. V prihodnosti vsem želimo le vse najboljše.

Kar zadeva naše Green Dragonse, bi jih rad opomnil, da je pred nekaj meseci klubu grozil izpad v peto ligo. Stopil sem pred njih in se z njimi pogovoril. Nisem reagiral kljub škodi, ki so jo počeli klubu. Kljub neprijetnim besedam nisem umaknil svoje dlani. Dogovorili smo se, da se bomo redno pogovarjali o naših potezah. Besedo bom držal. Nismo v peti ligi. Namesto tega se skupaj borimo za Olimpijo in uvrstitev Evropo."