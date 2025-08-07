Prej upornik Joan Laporta prestopil v tabor zagovornikov lige prvakov

V obsežnem intervjuju za televizijsko postajo CNN je predsednik FC Barcelona Joan Laporta nakazal umik iz tabora, ki je poskušal ustanoviti superligo, in od velikega tekmeca ter glavnega pobudnika superlige, Realovega predsednika Florentina Pereza. Laporta je prvič doslej nakazal, da je zamisel o superligi tako rekoč že preteklost. Prvi mož katalonskega velikana je pohvalil trenutni sistem najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja, ki ga močno zagovarja predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin. Poudaril je, da novi format Lige prvakov izboljšuje tekmovanje. Izrazil je upanje, da se bo tekma med Barço in PSG, dveh trenutno najboljših moštev, lahko zgodila še to sezono.

»Vsi, ki imajo radi nogomet, so rekli, da sta Barça in Paris Saint-Germain ekipi, ki ponujata najboljši nogomet na svetu,« je o tem, kdo sta najboljša, prepričan tudi Laporta

Za Laporto je zelo pomembna tudi klubska prisotnost na azijskem in ameriškem trgu, pri čemer je izppostavil pomembnost njenih akademij. Barcelona tudi v Združenih državah Amerike uporablja načela treninga La Masie.