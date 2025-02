Odpusti jim, liga prvakov, za prenagljeno sodbo, na boljšem Slovenci

V nadaljevanju preberite:

Nahajamo se sredi evropske sezone 2024/25, prve po reformi klubskih tekmovanj pod dežnikom Uefe. Na udaru kritikov je bila »nerazumljiva« liga prvakov, ki žanje daleč največji interes, tudi »nezanimivi« evropska in konferenčna liga sta bili domnevni spodrsljaj Uefe pod vodstvom Aleksandra Čeferina. Toda manj kot pol leta po reformi je jasno, da liga prvakov 5.0 ruši rekorde po merilih privlačnosti, spektakla, inkluzivnosti in finančne kapacitete, kar priznavajo celo najhujši kritiki Uefe in novega tekmovanja.

»Takšne noči še nismo doživeli« (Marca), »Noč, kakršne še nismo videli« (Gazzetta dello Sport) in »Danes bo dan brez primere v ligi prvakov« (Mundo Deportivo) so bili naslovi v treh domnevno »opozicijskih« športnih časopisih, celo gospodarsko-politični tednik The Economist, ki je v lasti torinske družine Agnelli, je priznal: »Nekateri navijači so se bali, da bo nov format preveč zapleten in po meri najbogatejših ekip, … toda vsi so presenečeni, navdušeni so celo nogometni romantiki.«

Tudi klubi iz lig, kakršna je slovenska, še nikdar niso imeli lepših možnosti za preboj med udeležence paradnega plesa Uefe, kot jih bodo imeli doslej. Tudi v tem kontekstu bo zanimivo spremljati drugi del te sezone v 1. SNL. Poleti bo namreč nekdo iz Slovenije spet napadel preboj v ligo prvakov in imel za to 25 odstotkov več možnosti kot Maribor v letih 2014 in 2017. Ozadje zgodbe in več v članku.