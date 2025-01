Milijardni dolg ostaja, hitro je odšel tudi Lionel Messi

V nadaljevanju preberite:

Nedavna analiza lanskega leta je razkrila popolno prevlado španskih ekip in nogometašev. Ti so poželi večino kolektivnih lovorik in individualnih priznanj – od eura 2024, lige prvakov, lige prvakinj do zlate žoge v moški in ženski konkurenci. Španci kraljujejo tudi v mlajših (individualnih) kategorijah in med uspešnimi nogometnimi trenerji – tako v najmočnejših ligah na svetu kot v Sloveniji, kjer opozarjata nase Victor Sanchez in Albert Riera.

Španski klubi in reprezentance so torej v zadnjem obdobju najmočnejši na stari celini, četudi vodijo nogomet kontroverzne in pogosto sporne figure, škandali pa se iz tedna v teden vrstijo tudi na španskih igriščih – nedavno je sodnik v VAR sobi med tekmo Girone na prenosnem telefonu spremljal tekmo Barcelone in bil posledično neodziven na dogajanje, kar so opazili navijači neposredno za njim. Logično, da je splet »pregorel« zaradi odzivov jeznih navijačev.

Kljub nedavnim incidentom v Savdski Arabiji predsednik Barcelone Joan Laporta najbrž ne bo odstopil, zagotovo pa ne bo odstopil njegov prijatelj na čelu madridskega Reala Florentino Perez. Slednji se je ta teden v rokohitrskem slogu odločil za (pre)zgodnji razpis predsedniških volitev (tri mesece pred dosedanjim običajem), tako odbil vstop v igro enega od resnih tekmecev in dosegel, da bo edini kandidat za nov mandat predsednika, njegov peti zaporedni po letih 2009, 2013, 2017 in 2021.