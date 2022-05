Olimpijina neučinkovitost ogroža uvrstitev v Evropo

Na ligaškem nogometnem obzorju je ponovitev lanskega scenarija: odločitev o prvaku bi lahko padla v zadnjem, 36. kolu, potem ko sta se v derbiju 33. kola v Ljudskem vrtu prvi Maribor in drugi Koper razšla brez zmagovalca. Med njima je le točka razlike. Podobno, kot je napeto v bitki za prvaka, je negotova tudi bitka za tretje mesto med Olimpijo in Muro.

Trepetajo predvsem Mariborčani. Ne želijo si, da bi v zadnjem kolu pri Prekmurcih v Fazaneriji še drugič ostali z dolgimi nosovi. Zato jih sobotni razplet derbija s Koprčani še po malem boli. Ognjen Mudrinski je svoje opravil, zabil 16. gol, prinesel vijoličnim vodstvo, ki pa ga niso znali zadržati dolgo kljub občutni premoči v prvem polčasu. Na koncu so pred dobrih 7000 gledalci v mariborskem taboru ugotavljali, da so Primorce že imeli »zavezane« in jim dopustili, da so se na lahek način vrnili med žive po golu Bedeja Osujija.

Takole je Ognjen Mudrinski zabil gol za Maribor, ki je zadostoval za točko Štajercev. FOTO: Sandi Fišer/Mediaspeed

»Ne morem biti zadovoljen z razpletom, boj za naslov se nadaljuje,« je z grenkobo pospremil dvoboj trener Maribora Radovan Karanović. V prvem polčasu res slabi Koprčani se lahko zahvalijo tudi največjemu osmoljencu Mariborčanu Ninu Žuglju, saj je v drugem polčasu zapravil »zicer« za 16. zvezdico.

Šampionska bitka, ki ji v rahli senci sledi tudi bitka za 3. mesto med Olimpijo in Muro, se bo, kot kaže, razpletla v zadnjih 90 prvenstvenih minutah. Po načrtih naj bi tako Mariborčani kot Koprčani v naslednjih dveh kolih osvojili poln izkupiček – vijolični v Ljubljani proti Bravu in v Ljudskem vrtu proti že odpisanemu Aluminiju, Koprčani pa v obeh domačih tekmah, proti Taboru in Radomljam.

Zoran Zeljković je uspešno krmaril koprsko barko v Ljudskem vrtu. FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed

Dan D bi tako bil 21. maj. Mariborčani bodo zanesljivo prvaki le v primeru zmage v Murski Soboti, ali če bodo Koprčani izgubili ali igrali neodločeno v Ljubljani proti Bravu. Za Olimpijo, ki se tudi pod taktirko Roberta Prosinečkega muči, in Muro bo dan D tudi 11. maj. Če bo Koper v dvoboju proti Bravu osvojil pokalno lovoriko, bosta igrala v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Če zmaga Bravo, bo v Evropo šel le tretji.

2 gola v zadnjih štirih tekmah je zabila Olimpija pod taktirko Roberta Prosinečkega.

Za Olimpijo, ki je pod taktirko Prosinečkega v zadnjih štirih tekmah dosegla le dva gola, na petih šest, je Murino dihanje za ovratnik zelo nadležno in slovitemu trenerju ne dopušča sproščenega finiša. V Stožicah je bil junak mladenič, ki je imel pri Prosinečkemu doslej stransko vlogo. Svit Sešlar je s projektilom z 22 m priigral pomembne točke. Tudi mestni derbi proti Bravu je razkril, da stalno menjavanje začetne enajsterice in iskanje idealnih mož ne ustreza posameznikom. Najbolj nezadovoljen je bil Almedin Ziljkić, ki ga je Prosinečki zamenjal po dobri uri.

Jan Repas je bil asistent za mariborski gol in eden od najboljših Mariborčanov. FOTO: Sandi Fišer/mediaspeed

»Delujemo kot moštvo. Kdor želi biti individualist, gre lahko igrat golf ali tenis. To je ekipa, živimo kot ekipa, le tako lahko pridemo do rezultata in zmag,« je nezadovoljnežem jasno dal vedeti Prosinečki, ki bo, kot Olimpija, če Koper ne bo pokalni prvak, imel svoj dan D 15. maja, ko bo v Stožicah gostovala Mura.